بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المديرية والمحكمة القديمة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، خدمات تأمين مديرية الأمن والمحكمة القديمة، وشدد على التواجد الفاعل بالخدمة والخدمات السرية لتأمين المناطق الحيوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية فى إطار القانون، واليقظة التامة ودقة الملاحظة والتأكيد على دقة فحص كافة المترددين على ديوان المديرية والمحكمة وعدم السماح بوقوف السيارات أو مركبات بجوار أو أمام الحرم الآمن.

كما شدد مدير أمن الغربية على عدم تجمع الخدمات محذرا بعدم تناول الأطعمة والمشروبات أو الأدوية من الغير وخاصة المجندين.

وكلف مدير أمن الغربية بضرورة مداومة مرور المستويات الإشرافية والقيادية للوقوف على أداء القوات وتوعيتها بالظروف الأمنية الراهنة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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