أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يغلق محل جزارة يبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
محافظ سوهاج يغلق محل جزارة يبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى محافظ سوهاج يغلق محل جزارة يبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى
قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم حملة مكبرة من الطب البيطرى والتموين ومباحث ومفتشى الأغذية والصحة والسلامة المهنية، حيث تم إغلاق محل جزارة بمنطقة شارع المخبز الآلى بحى غرب سوهاج لعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعليها أختام مزورة للذبح داخل السلخانة، حيث تبين بالفحص من قبل مفتشى الأغذية والطب البيطرى بوجود تجمعات دموية داخل أنسجة اللحوم مما يدل على إصابتها قبل الذبح، كما أن صاحب الجزارة غير مرخص بالوحدة المحلية بحى غرب، فالمكان به رخصة مطعم وليس جزارة وتم التحفظ على كمية اللحوم الموجودة بالمحل وجارى عرض المحضر على النيابة والتخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وعلى الفور قامت الحملة بتشميع المحل بالشمع الأحمر لمخالفته شروط الترخيص والعرض على النيابة للتصرف.

وضبطت الحملة أحد المخازن التى تقوم بإعداد الكشرى لأحد المحلات الشهيرة والذى له عدة فروع بشارع الشهيد عبد المنعم رياض والمخبز الآلى ومدينة ناصر، تم من قبل إغلاق فرع مدينة ناصر لعدم الترخيص، حيث تبين عدم وجود ترخيص بالمخزن والمكان غير مجهز وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية به، حيث يتم تجهيز الطعام بالشارع مما يعرضه للأتربة والتلوث، كما تم ضبط أجولة من البصل والطماطم غير الصالحة، ووجود ممر بجوار تجهيز الأطعمة موصل للصرف الصحى، مما يعرضها للتلوث أيضا، وتم ضبط كمية من قطع الدجاج غير الصالحة للاستهلاك، وتم غلقه لحين العرض على النيابة للتصرف.

وكشفت الحملة أيضا عن مخزن سرى أسفل العمارات بشارع المخبز الآلى بجوار نفق الدراسات، حيث يقوم صاحب مطعم مشويات بتجهيز الأطعمة بمخزن غير مجهز وغير مطابق للمواصفات، وتم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إغلاقه لحين العرض على النيابة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم