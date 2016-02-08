محافظ سوهاج يغلق محل جزارة يبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم حملة مكبرة من الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين ومفتشى الأغذية والصحة والسلامة المهنية، حيث تم إغلاق محل جزارة بمنطقة شارع المخبز الآلى بحى غرب سوهاج لعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعليها أختام مزورة للذبح داخل السلخانة، حيث تبين بالفحص من قبل مفتشى الأغذية والطب البيطرى بوجود تجمعات دموية داخل أنسجة اللحوم مما يدل على إصابتها قبل الذبح، كما أن صاحب الجزارة غير مرخص بالوحدة المحلية بحى غرب، فالمكان به رخصة مطعم وليس جزارة وتم التحفظ على كمية اللحوم الموجودة بالمحل وجارى عرض المحضر على النيابة والتخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وعلى الفور قامت الحملة بتشميع المحل بالشمع الأحمر لمخالفته شروط الترخيص والعرض على النيابة للتصرف.

وضبطت الحملة أحد المخازن التى تقوم بإعداد الكشرى لأحد المحلات الشهيرة والذى له عدة فروع بشارع الشهيد عبد المنعم رياض والمخبز الآلى ومدينة ناصر، تم من قبل إغلاق فرع مدينة ناصر لعدم الترخيص، حيث تبين عدم وجود ترخيص بالمخزن والمكان غير مجهز وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية به، حيث يتم تجهيز الطعام بالشارع مما يعرضه للأتربة والتلوث، كما تم ضبط أجولة من البصل والطماطم غير الصالحة، ووجود ممر بجوار تجهيز الأطعمة موصل للصرف الصحى، مما يعرضها للتلوث أيضا، وتم ضبط كمية من قطع الدجاج غير الصالحة للاستهلاك، وتم غلقه لحين العرض على النيابة للتصرف.

وكشفت الحملة أيضا عن مخزن سرى أسفل العمارات بشارع المخبز الآلى بجوار نفق الدراسات، حيث يقوم صاحب مطعم مشويات بتجهيز الأطعمة بمخزن غير مجهز وغير مطابق للمواصفات، وتم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إغلاقه لحين العرض على النيابة للتصرف.