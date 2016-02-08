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بالصور.. وزير الصحة لمرضى رمد طنطا المصابين بالعمى: "حقكم مش هيضيع"

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فوجئ رواد قسم الرمد بمستشفى جامعة طنطا، بموكب الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، يعود ثانية للمستشفى لتفقد المرضى المصابين بالعمى واستمع لشكواهم، قائلا: "حقكم مش هيضيع".

وتفقد وزير الصحة والسكان، مجددا مرضى مستشفى رمد طنطا المصابين بالعمى، من جراء تناول عقار "الأفاستين"، واستمع لشكواهم، وقرر نقلهم لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة تحت رعايته مباشرة.

وأكد أهالى المرضى للوزير أن مستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة، محل الواقعة طلبت منهم ثمن شراء أمبول "الأفاستين" 320 جنيها ، وقال أحد المصابين: "بفلوسنا جابوا دوا بايظ عمانا" عايزين حقنا يا بيه "

وردا على أهالى المرضى قال وزير الصحة: "حقكم مش هيضيع" والبداية كانت بقرار إغلاق المستشفى الموردة للعقار، وتحويل الأطباء للنيابة العامة، وسنتابع التحقيقات حتى يصل حقكم كاملا.

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>وزير الصحة يقرر نقل المصابين بالعمى من "رمد طنطا" لـ"دار الشفاء" بالقاهرة

وزير الصحة من الغربية: عقار الأفاستين المستخدم فى رمد طنطا معتمد صحيا وغير محرم دوليا وما حدث نتيجة خلل فى التعقيم.. عماد: أنا وزير للمرضى قبل الأطباء.. وحق الأطباء المعتدى عليهم سيعود خلال 48 ساعة

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