في_القمة – رضا شحاتة يتحدث عن: الذهول من نتيجة لقاء الستة.. و ' تقليعة ' إبراهيم سعيد

"كان يوما لا يُنسى لم نكن نصدق ما يحدث" هكذا تحدث رضا شحاتة لاعب النادي الأهلي السابق عن الفوز التاريخي على الزمالك بستة أهداف لهدف.

FilGoal.com قدم فيلما قصيرا من إنتاج Altv عن المباراة التاريخية التي فاز بها الأهلي على الزمالك بستة أهداف لهدف.

وتحدث رضا شحاتة لـFilGoal.com قائلا:"كان يوما لا ينسى، لاعبو الزمالك كانوا في صدمة غير طبيعية مما يحدث".

وأكمل"لم يكن أحد يصدق ما يحدث في المباراة".

وواصل صاحب الهدف الأول في تلك المباراة"أتذكر إنني عدت لمنزلي في شارع جامعة الدول العربية عقب المباراة وكان جمهور الأهلي يحتفل بطول الشارع كله".

وتابع"جمهور الأهلي ناداني وطلب مني أن أنزل من منزلي للاحتفال معهم وبالفعل قمت بذلك الأمر، كانت ليلة لا تنسى أبدا".

تقليعة هيما

وعن إبراهيم سعيد وحبه لتلوين شعره بشكل مختلف قبل المبارايات تحدث رضا شحاتة"أتذكر أنه كان يشعر بشيء من الحيرة لأنه لا يعرف ماذا سيكون لون شعره".

وواصل"حاولت أقنعه أن يتركه باللون الأسود، ولكن أمير عبد الحميد طالبه بوضع أكثر من لون خاصة أن القمة هي مباراة مختلفة لذا يجب أن يكون هناك تقليعة جديدة".

وأتم"في النهاية وجدنا إبراهيم سعيد قام بتلوين شعره بلون غريب وذلك هو ما ظهر للجميع".