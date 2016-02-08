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خبير عسكري: حماية النازحين من القصف الروسي يتطلب إنشاء معسكر على حدود تركيا

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خبير عسكري: حماية النازحين من القصف الروسي يتطلب إنشاء معسكر على حدود تركيا خبير عسكري: حماية النازحين من القصف الروسي يتطلب إنشاء معسكر على حدود تركيا

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، ناجي ملاعب

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، ناجي ملاعب، إنّه يجب مُساعدة النازحين السوريين من مدينة حلب إلى الحدود التركية، وحمايتهم من الطيران والغارات الروسية المستمرة.
> وأضاف ملاعب خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أنّه: “يجب إنشاء معسكر على الحدود التركية لحمايتهم، وأيضاً توفير متطلبات المعيشة، ومساعدتهم إنسانياً”.

وتابع ملاعب أنّ القوات الجوية الروسية وضعت جداراً نارياً لعدم إدخال أي مساعدات للمعارضة السورية، في الوقت الذي يَتضرر من هذا الجدار النازحين السوريين.

وأوضح ملاعب أنّ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يُحمل قوى المعارضة المقيمة في سورية مسئولية تواصل أنقرة إغلاق الحدود في وجه النازحين السوريين، وذلك بسبب تركهم مفاوضات جنيف 3، وعدم مواصلة المفاوضات.

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