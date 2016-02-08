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أخبار سوريا اليوم.. دخول شاحنات إغاثة تركية إلى شمال سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. دخول شاحنات إغاثة تركية إلى شمال سوريا أخبار سوريا اليوم.. دخول شاحنات إغاثة تركية إلى شمال سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم الاثنين، على تحذير إيران من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا دون الحصول على موافقة دمشق، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، ارسال شاحنات تحمل مواد إغاثة إنسانية إلى سوريا.

أخبار سوريا اليوم


>حذرت إيران الإثنين من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا دون الحصول على موافقة من فى دمشق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الأزمة فى هذا البلد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصارى - حسبما نقلت قناة "برس تى فى" الإيرانية- أن الأزمة السورية هى نتيجة لتدخل بعض القوى الإقليمية والدولية التى ترغب فى فرض سياساتها على الحكومة والشعب السورى.

أخبار سوريا اليوم


>دخلت شاحنات تحمل مواد إغاثة إنسانية سوريا من تركيا اليوم الاثنين، فى الوقت الذى لا تزال فيه الحدود مغلقة لليوم الرابع أمام الاف اللاجئين المحاصرين على الجانب السورى. وقالت السلطات التركية إن ما يصل إلى 35 ألف سورى يحتشدون حاليا على طول حدودها الجنوبية فى أعقاب هجوم للحكومة السورية فى محافظة حلب الشمالية.

أكد سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة أن الحملة العسكرية الروسية فى سوريا حققت نتائج بالفعل حيث تم تضيق رقعة الأرض التى تسيطر عليها داعش وغيرها من المنظمات الارهابية فى حين يقوى الجيش السورى مواقعه داخل البلاد مشددا على أن موسكو لا تزال ترى أن الحل ليس فى تحقيق انتصار عسكرى.

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مصر 365

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