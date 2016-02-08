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أخبار السعودية اليوم..المملكة قدمت أكثر من 75مليون دولار مساعدات إنسانية 2015

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أخبار السعودية اليوم..المملكة قدمت أكثر من 75مليون دولار مساعدات إنسانية 2015 أخبار السعودية اليوم..المملكة قدمت أكثر من 75مليون دولار مساعدات إنسانية 2015
اهتمت أخبار اليوم بتصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أحمد قطان، بأن قيمة المساعدات الإغاثية والإنسانية التى قدمها الشعب السعودى للشعوب التى تعانى من ويلات الحروب والفقر فى عدد من الدول العربية والإسلامية، بلغت 75,449.39 مليون دولار خلال عام 2015، وذلك من خلال اللجان والحملات الشعبية السعودية التى تشكلت بدعوة من القيادة السعودية الرشيدة.وركزت أخبار السعودية اليوم على توجه السعودية نحو الانفتاح على الاستثمارات العالمية، حيث تقوم بإجراءات جديدة من شأنها جذب الشركات العالمية للعمل فى قطاعات مختلفة، وإزالة العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال للمملكة، حيث تقوم 3 جهات حكومية بدراسة إلغاء شرط الشريك السعودى فى المشروعات.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على تنفيذ السعودية اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق مصرى أدين بتهريب المخدرات، ما يرفع عدد عمليات الإعدام التى نفذت فى المملكة منذ مطلع العام إلى 59.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "تم القبض على المدعو إبراهيم محمد سليم سلمان، مصرى الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الأفيون المخدر داخل سيارته، وتمت إحالته إلى المحكمة العامة، حيث صدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا".

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مصر 365

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