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أخبار اليمن اليوم.. خلافات داخل تنظيم القاعدة باليمن ومقتل 10 عناصر

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أخبار اليمن اليوم.. خلافات داخل تنظيم القاعدة باليمن ومقتل 10 عناصر أخبار اليمن اليوم.. خلافات داخل تنظيم القاعدة باليمن ومقتل 10 عناصر
اهتمت أخبار اليمن اليوم بنشوب صراع مسلح داخل تنظيم القاعدة فى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبى اليمن، ما أدى إلى مقتل عشرة أفراد من عناصر التنظيم وجرح آخرين بينهم قائد ميدانى تابع لجلال بلعيدى الذى قتل فى غارة لطائرة بدون طيار فى زنجبار قبل أسبوع.وركزت أخبار اليمن اليوم على أن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة ذكرت أن مديرية "ميدى" إحدى مديريات محافظة حجة شمال غربى اليمن على البحر الأحمر محررة بشكل كامل من ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية حيث تبعد المحافظة 127 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصادر بقيادة المنطقة قولها أن وحدات من ألوية الجيش الوطنى استعادت مدينة ميدى واستكملت أمس تطهير المدينة من حقول الألغام والمتفجرات التى زرعتها الميليشيات الانقلابية داخل الأحياء وفى منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية.

واهتمت أخبار اليمن اليوم باجتماع عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ووفد حكومة بلاده فى مشاورات جنيف، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن وذلك فى قصر المؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه جرى خلال الاجتماع الليلة الماضية مناقشة الخطوات التى تمهد لعقد جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والمستجدات المتعلقة بذلك.

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مصر 365

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