أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مشاورات "مصرية - فرنسية" لاستعراض تحديات القارة الأفريقية

Google+ Print
مشاورات "مصرية - فرنسية" لاستعراض تحديات القارة الأفريقية مشاورات "مصرية - فرنسية" لاستعراض تحديات القارة الأفريقية
بناء على دعوة من مدير إدارة أفريقيا بالخارجية الفرنسية، ورداً على زياراته ومشاوراته السابقة فى ، قام السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بزيارة إلى باريس لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين يومى 3 و4 فبراير الجارى، وذلك بمشاركة السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا وأعضاء السفارة المصرية.

وشملت المشاورات استعراض التطورات والتحديات الراهنة على صعيد القارة الأفريقية، وكيفية التنسيق والتعاون للتعامل مع هذه التحديات، ومن أهمها قضايا السلم والأمن والتنمية والإرهاب، خاصة وسط وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وكذلك الصومال ومنطقة القرن الأفريقى ذات الأهمية الاستراتيجية مصرياً وإقليمياً ودولياً.

وتضمنت مشاورات مساعد وزير الخارجية المصرى لقاءات مع المسئولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والبرلمان الفرنسى، كما تضمنت لقاءات مع الإعلام المصرى والفرنسى، لعرض الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع الأفريقية التى تمثل أولوية للسياسة الخارجية المصرية، وطرحًا لتفعيل الدور المصرى على الصعيد القارى والدولى فى قضايا أفريقيا خاصة مع عضوية مصر فى كل من مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"