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بالصور.. ملك البحرين فى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

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بالصور.. ملك البحرين فى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين بالصور.. ملك البحرين فى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
يستضيف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ملك البحرين، لإجراء محادثات حول الأزمة السورية والتعاون الاقتصادى.
>البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (1)

فى مستهل المحادثات التى أجريت اليوم الاثنين فى مقر إقامة الرئيس الروسى فى منتجع سوتشى المطل على البحر الأسود، أشاد بوتين بالبحرين، باعتبارها "شريك مهم فى الخليج والشرق الأوسط بأكمله".

بوتين أهدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حصانا من سلالة أكحل تيكى، التركمانية كان قد فاز بالعديد من المسابقات الدولية.

فى المقابل أهدى الملك حمد للرئيس الروسى سيفا دمشقيا.

بعد المحادثات، قال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الإقتصادى والعسكرى.

وأضاف أن روسيا والبحرين أعربتا عن دعمهما لتسوية سلمية للحرب السورية.

البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (2)

البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (3)

البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (4)

البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (5)

البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا سوريا بوتين (6)
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