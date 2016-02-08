جامعة الإسكندرية بمطروح تشكل لجنة لاعتماد لوائحها

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح، بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الكريم أباظه نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح موقف لوائح كليات الفرع، حيث تم تشكيل لجنة عامة لدراسة ومراجعة لوائح كليات الفرع المختلفة وتحديد موعداً لتسليم تلك اللوائح تمهيداً لاعتمادها عبر القنوات المنوط بها ذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة لإقرارها وإرسالها إلى لجان القطاع المختلفة .

وقال الدكتور محمد عبد الكريم أباظه، إن إنشاءات كليات الفرع بالكيلو 9 طريق مطروح اسكندرية تتم بشكل جيد وتم الانتهاء من الدور الثالث وسيتم تسليم مبنى المشروع الأول بحلول شهر يونيو المقبل، كما أكد المجلس على ضرورة إعلان النتائج للطلاب فى الأسبوع الأول من بداية الدراسة للفصل الدراسى الثانى الذى يبدأ فى 13 فبراير لكليات الفرع المختلفـة.

وأحيط المجلس علماً بمشاركة طلاب الفرع بمعسكر نادى الجامعة الذى يقام فى الفترة من 7 : 11 فبراير بنادى العطاء بالمكس، مؤكداً على دور إتحاد طلاب الفرع خلال المرحلة القادمة وتقديم الفرع الدعم الكامل للأنشطة الطلابية المختلفة.