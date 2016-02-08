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تعليم الغربية ينظم ندوة عن "تنمية قدرات التدريس في المدارس الحكومية"

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تعليم الغربية ينظم ندوة عن "تنمية قدرات التدريس في المدارس الحكومية" تعليم الغربية ينظم ندوة عن "تنمية قدرات التدريس في المدارس الحكومية"
نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم الاثنين ممثلاً لقطاع التعليم الأساسى بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان بمصر، ندوة بعنوان "تنمية قدرات التدريس فى المدارس الحكومية".

شاركت فى الندوة، فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان فى ، ورئيس مؤسسة العلوم والثقافة، ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسى بالوزارة، ورئيس قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وأمين صندوق مجلس الأمناء بمؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة.

واستهدفت الندوة 100 معلم من معلمى الدراسات الاجتماعية، ومديرى المدارس الإعدادية والموجهين، حيث تم إلقاء الضوء على التعريف بتاريخ دولة اليابان، وطريق التدريس والتعليم والتعلم بها.

وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها "هيدياكى ياماموتو"، مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان فى مصر، ثم ألقت الأستاذة فريدة مجاهد، وكيل الوزارة، كلمة الترحيب بالسادة الحضور، متمنية أن تتحقق الاستفادة المرجوة من هذه الندوة، والتى تستمر على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 8 ، 9 فبراير الجاري، بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضي، حيث تم إلقاء محاضرتين عن اليابان، تاريخ وجغرافيا ومجتمع، والأخرى عن المهارات الحياتية.
>تعليم-الغربية-ينظم-ندوة-عن-تنمية-قدرات-التدريس-في-المدارس-الحكومية-(1)

تعليم-الغربية-ينظم-ندوة-عن-تنمية-قدرات-التدريس-في-المدارس-الحكومية-(2)

تعليم-الغربية-ينظم-ندوة-عن-تنمية-قدرات-التدريس-في-المدارس-الحكومية-(3)

تعليم-الغربية-ينظم-ندوة-عن-تنمية-قدرات-التدريس-في-المدارس-الحكومية-(4)

تعليم-الغربية-ينظم-ندوة-عن-تنمية-قدرات-التدريس-في-المدارس-الحكومية-(5)
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