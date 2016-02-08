محمد بن راشد: استحداث منصب وزير دولة للتسامح وضم الخارجية والتعاون الدولى

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إنه تم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح لترسيخ التسامح كقيمة أساسية فى مجتمع الإمارات، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة.

وأكد "بن راشد" عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، على هامش الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبى بأنه تم تغيير مسمى وزارة شئون مجلس الوزراء ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تكليف وزارة شئون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته.

وأشار إلى إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولى لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وضم وزارة الخارجية وزيرى دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز العلاقات الدولية الخارجية، كما يشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية.

وقرر "بن راشد" ضم المجلس الوطنى للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخى إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخى والبيئة لتطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال القادمة.

ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع ، تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.

ودمج صندوق الزواج فى وزارة الشئون الاجتماعية ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، دمج هيئة تنمية فى وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيهاوتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، تغيير رئيسى فى دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة.