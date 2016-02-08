بالصور.. جامعة سوهاج تنقل المحاضرات النظرية للمقر القديم بسبب تصدع الكوبرى

أصدر مجلس جامعة سوهاج الذى اجتمع اليوم، بيانا بجلسته الطارئة رقم (1) التى ناقشت تداعيات تصدع كوبرى مدينة سوهاج الجديدة، حيث أعرب مجلس الجامعة عن بالغ حزنه من عدم القدرة إلى الآن للاستفادة من صرح تعليمى أنشأته الدولة ليكون منارة للعلم بصعيد مصر ، وتكلف ما يقرب من مليار جنيه، بعوامل خارجة عن إرادته بسبب حوادث لا دخل له فيها، ولكن حرصا منه على سلامة وأمن الطلاب ومراعاةً لأولياء الأمور ولاستمرار العملية التعليمية.

وبناءً على تقرير اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة عميد كلية الهندسة لدراسة التحويلة التى تربط بين الطريق الجديد والمقر الجديد للجامعة بعد تصدع جزء من كوبرى مدينة سوهاج الجديدة، وتأكيدا لهذا التقرير وبعد مرور مجلس جامعة سوهاج بكامل هيئته اليوم الاثنين الموافق 8/2/2016م على تلك التحويلة وبحضور رئيس اتحاد طلاب الجامعة، قرر المجلس نقل جميع المحاضرات النظرية إلى المقر القديم للجامعة حتى الانتهاء من الطريق وتأمينه من قبل الجهات المعنية، مع تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لوضع الجداول مع السادة عمداء الكليات، تماشيا مع الوضع الجديد ودون الإخلال بالعملية التعليمية وبالنسبة للكليات العملية حق التصرف فى تطبيق الجانب العملى بما لا يخل بالعملية التعليمية، تكليف إدارة التوجيه المالى والإدارى بمتابعة كافة الأتوبيسات المتجهة للجامعة الجديدة خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من الطريق .

والجامعة إذ تحرص على أمن وسلامة الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين تناشد الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من أعمال الطريق الجديد حتى يتسنى للجميع من الاستفادة بهذا الصرح التعليمى، التى سوف يحدث طفرة تنموية ضخمة فى غرب محافظة سوهاج.

>



>