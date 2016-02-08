أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة سوهاج تنقل المحاضرات النظرية للمقر القديم بسبب تصدع الكوبرى

Google+ Print
بالصور.. جامعة سوهاج تنقل المحاضرات النظرية للمقر القديم بسبب تصدع الكوبرى بالصور.. جامعة سوهاج تنقل المحاضرات النظرية للمقر القديم بسبب تصدع الكوبرى
أصدر مجلس جامعة سوهاج الذى اجتمع اليوم، بيانا بجلسته الطارئة رقم (1) التى ناقشت تداعيات تصدع كوبرى مدينة سوهاج الجديدة، حيث أعرب مجلس الجامعة عن بالغ حزنه من عدم القدرة إلى الآن للاستفادة من صرح تعليمى أنشأته الدولة ليكون منارة للعلم بصعيد ، وتكلف ما يقرب من مليار جنيه، بعوامل خارجة عن إرادته بسبب لا دخل له فيها، ولكن حرصا منه على سلامة وأمن الطلاب ومراعاةً لأولياء الأمور ولاستمرار العملية التعليمية.

وبناءً على تقرير اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة عميد كلية الهندسة لدراسة التحويلة التى تربط بين الطريق الجديد والمقر الجديد للجامعة بعد تصدع جزء من كوبرى مدينة سوهاج الجديدة، وتأكيدا لهذا التقرير وبعد مرور مجلس جامعة سوهاج بكامل هيئته اليوم الاثنين الموافق 8/2/2016م على تلك التحويلة وبحضور رئيس اتحاد طلاب الجامعة، قرر المجلس نقل جميع المحاضرات النظرية إلى المقر القديم للجامعة حتى الانتهاء من الطريق وتأمينه من قبل الجهات المعنية، مع تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لوضع الجداول مع السادة عمداء الكليات، تماشيا مع الوضع الجديد ودون الإخلال بالعملية التعليمية وبالنسبة للكليات العملية حق التصرف فى تطبيق الجانب العملى بما لا يخل بالعملية التعليمية، تكليف إدارة التوجيه المالى والإدارى بمتابعة كافة الأتوبيسات المتجهة للجامعة الجديدة خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من الطريق .

والجامعة إذ تحرص على أمن وسلامة الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين تناشد الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من أعمال الطريق الجديد حتى يتسنى للجميع من الاستفادة بهذا الصرح التعليمى، التى سوف يحدث طفرة تنموية ضخمة فى غرب محافظة سوهاج.
>اجتماع-مجلس-الجامعة-(2)

اجتماع-مجلس-الجامعة-(3)

اجتماع-مجلس-الجامعة-(4)

اجتماع-مجلس-الجامعة-(5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"