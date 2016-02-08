بالصور.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج الفيروسات الكبديةB وC بمرسى مطروح

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات بمدينة مرسى مطروح، لعلاج مرضى فيرسB ، C ، وهى أول وحدة متخصصة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية، يعد إضافة فى طريق تطوير منظمة الصحة بالمحافظة، للتخفيف عن أهالي مطروح بدلا من السفر إلى الإسكندرية والقاهرة، متحملين مشقة السفر والتكلفة الباهظة، مؤكدا أن المستهدف علاج 1000 مريض من الفيروسات الكبدية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ يرافقه علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أقسام وحدة الفيروسات الكبدية والتي تتكون من غرفة كشف وصيدلية ومعمل وقاعة انتظار للمرضي على أعلى مستوى.

و وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بعمل قاعدة بيانات لمرضي الفيروسات الكبدية بالمحافظة مبين بها الأعداد الحقيقية والتنوية بمكاتب الصحة بالتنسيق مع مجالس المدن الثمانية والنشر عبر وسائل الاعلام وإذاعة مطروح لضمان حصر الأعداد الحقيقية لمرضي الفيروسات الكبدية حتي يحصلوا علي عقار الفيروسات .

ووجه المحافظ للعاملين بوحدة الفيروسات الكبدية، بمواصلة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفي نهاية الجولة وجه عدد من المرضى المتواجدين بوحدة الفيروسات الكبدية، الشكر لمحافظ مطروح على حرصه الدائم علي رعاية أهالي مطروح طبياً، وافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية التي طال انتظارها لمرضي فيرس B ، C.

كما وزع المحافظ بالأدوية الخاصة بالفيروسات الكبدية علي المرضي وقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالوحدة، نظراً لجهودهم في إظهار الوحدة بالشكل اللائق وتحفيزا لهم علي مواصلة الجهد وتقديم خدمات مميزة للمرضي.



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