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بالصور.. حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لإزالة التعديات والبناء المخالف

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بالصور.. حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لإزالة التعديات والبناء المخالف بالصور.. حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لإزالة التعديات والبناء المخالف
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بناء على تكليفات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية للتصدى لظاهرة المبانى المخالفة على مستوى أحياء وقرى المحافظة، وتم تنفيذ قرارات إزالة لـ 4 عقارات مخالفة، وتعديات على الأراضى الزراعية بشبرا الخيمة.

وقال المحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن الحملات تأتى بناء على تكليفات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لمكافحة ظاهرة المبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد النادى أن الحملة أسفرت عن إزالة بناء مخالف بدون ترخيص ومتعدى على خط التنظيم بشارع سور شرق السكة الحديد تقاطع شارع جمال عبد الناصر بمدينة التعاون، وتمت إزالة 3 مبان مخالفة على أراضٍ زراعية بحوض أبو بكر بنطاق الحى، وتمت إزالة الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

شارك فى الحملة علاء الدين نادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، ومحمد محمود منصور مساعد رئيس الحى، ونائب مدير أمن القليوبية، ومساعد مدير الأمن، والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة.

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