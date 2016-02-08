الجهات الرقابية تلغى مناقصة لتوريد حاسبات آلية بتعليم الوادى الجديد

قررت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الوادى الجديد وقف أعمال أحد أكبر المناقصات الخاصة بشراء أجهزة ومستلزمات الحاسب الآلى بمديرية التربية والتعليم، ببسبب مخالفات فى الإجراءات المنظمة لأعمال المناقصات، حيث قررت الجهات الرقابية وقف المناقصة وإلغاء ما تربت عليها من إجراءات تمهيدا لإعادة طرحها مرة أخرى .

وأكد مصدر قانونى بالمحافظة الوادى الجديد أنه قد تم إعداد مذكرة تفصيلية بهذا الشأن والتى تضمنت كافة مظاهر المخالفات المالية والإدارية فى أعمال المناقصة مما استدعى إلغاؤها تمهيدا لإعادة طرحها مرة أخرى وتلافى كافة الأخطاء التى اشتملتها تلك المناقصة.