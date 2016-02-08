دورة لشباب الخريجين بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى

تقيم محافظة جنوب سيناء دورة تدريبية لشباب الخريجين والخريجات، لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى، حيث أكدت أميمة إبراهيم مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، أنه جار التحضير لدورة تدريبية للفتيات والشباب بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق على الإنترنت، وإنشاء مواقع تسويق وكيفية تسويق منتج ميدانى وإلكترونى، وأن الأوراق المطلوبة للدورة شهادة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية.

وأشارت إلى أن 90% من المشاركين بالدورة فتيات وسيدات، و10% شباب، شرط الحصول على مؤهل على الأقل متوسط وأن تجيد الفتيات التعامل مع الكمبيوتر ولديها رغبة فى العمل الحر، مضيفة أنه سيتم تعريف الفتيات على السيدات المنتجات بكل المدن لتحصل منها على المنتج وتسويقه مقابل نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها فيما بينهن.