أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دورة لشباب الخريجين بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى

Google+ Print
دورة لشباب الخريجين بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى دورة لشباب الخريجين بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى
تقيم محافظة جنوب سيناء دورة تدريبية لشباب الخريجين والخريجات، لتخريج أخصائى تسويق ميدانى وإلكترونى، حيث أكدت أميمة إبراهيم مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، أنه جار التحضير لدورة تدريبية للفتيات والشباب بجنوب سيناء لتخريج أخصائى تسويق على الإنترنت، وإنشاء مواقع تسويق وكيفية تسويق منتج ميدانى وإلكترونى، وأن الأوراق المطلوبة للدورة شهادة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية.

وأشارت إلى أن 90% من المشاركين بالدورة فتيات وسيدات، و10% شباب، شرط الحصول على مؤهل على الأقل متوسط وأن تجيد الفتيات التعامل مع الكمبيوتر ولديها رغبة فى العمل الحر، مضيفة أنه سيتم تعريف الفتيات على السيدات المنتجات بكل المدن لتحصل منها على المنتج وتسويقه مقابل نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها فيما بينهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365