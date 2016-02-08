تموين سنورس تشن حملة على الجزارين وتتحفظ على كميات من اللحوم

شنت إدارة التموين بمركز سنورس بالفيوم بقيادة المهندس حسن مصطفى العلوانى، مدير مكتب التموين، حملة على الجزارين بالمدينة شارك فيها كل من مرسى رمضان ومحمد فتحى ومجدى عبد التواب مفتشى الرقابة التموينية والأغذية بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وتم إرسال مذكرة للطب البيطرى والنيابة العامة مع التحفظ على الكميات المضبوطة وزنتها 42 كيلو جراما.

ومن جانبه طالب أحمد السنى مؤسس حركة "راقب – شارك – افضح" بالفيوم بضرورة تشديد الحملات التموينية على الجزارين ومحلات المواد الغذائية، بعد وجود شائعات بعدم صلاحية اللحوم نتيجة تخفيض بعض الجزارين أسعار اللحوم بالمدينة.