مباحث الفشن ببنى سويف تضبط ربع كيلو هيروين و4 آلاف قرص مخدر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، برئاسة الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث المركز، من ضبط ربع كيلو هيروين و4 آلاف قرص مخدر.

ونجحت القوة بقيادة المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن وأشرف عليها العقيد عمرو العدل مأمور المركز، فى ضبط "سامح . ع " -31 سنة محام، وبحوزته 260 جرام هيروين وميزان حساس ومبلغ مالى قدره 545 جنيها و"رمضان .ع.م " 39 سنة فلاح، وبحوزته طبنجة ألمانى غير مرخصة وممتلئة بالذخيرة، و"جمال .ع" 29 سنة سائق السيارة التى كانوا يستقلونها رقم 107753 ملاكى بنى سويف.

كما تمكنت القوة من ضبط "مصطفى . م و"،" مصطفى . ع " عاطلين يقيمان بمدينة الفشن وبحوزتهما 2000 قرص مخدر بغرض الاتجار و5 آلاف جنيه حصيلة البيع وسلاح نارى و4 أجهزة محمول، كما تمكنت الحملة من ضبط "تامر. أحمد" -23 سنة عاطل مقيم بندر الفشن، وبحوزته عدد 2000 قرص ترامادول المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الـ6، وحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.