تقرير في الجول - نابولي ويوفنتوس يكتبان تاريخا جديدا في إيطاليا

وصل نابولي إلى رقم قياسي جديد بالنسبة له وذلك بعد تخطيه كاربي بهدف دون رد في مباراة يوم الأحد التي جمعت بينهما على ملعب السان باولو ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي.

وحقق رجال المدرب ساري الفوز الثامن لهم على التوالي ليضع رقم قياسي جديد لعدد الانتصارات المتتالية للفريق في البطولة بعد أن كان رقمه السابق هو سبع انتصارات متتالية في عام 1988.

وكان أخر سقوط لنابولي في ديسمبر الماضي عندما تعادل سلبيا مع روما قبل أن ينطلق بسلسلة الإنتصارات المتتالية التي وصلت إلى ثمانية ساهمت في مواصلته لتصدر الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس ملاحقه.

وبتسجيله للهدف الوحيد في المباراة يكون جونزالو إيجواين قد سجل في أخر ست جولات متتالية في الكالشيو وهو رقم لم يصل إليه أحد منذ إيريك لاميلا عندما كان لاعبا لروما في 2012.

ويحتل إيجواين صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 24 هدف سجلهم في 24 مباراة.

ومن الجهة الأخرى فقد واصل يوفنتوس انتصاراته المتتالية ليصل للفوز رقم 14 المتتالي ليسجل رقما قياسيا جديدا خاص بالفريق ويقترب من رقم إنتر ميلان القياسي.

ويمتلك النيراتزوري الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري الإيطالي بعد أن وصل إلى 17 فوز متتالي حققه في موسم 2006-2007.

كما حقق يوفنتوس ثمانية انتصارات متتالية في مبارياته خارج أرضه وهو رقم قياسي جديد للسيدة العجوز في مسيرتهم التاريخية في الدوري الإيطالي.