في_القمة - الأهلي يصل ملعب المباراة قبل موعدها بساعتين

شهد مران الأهلي اليوم الاثنين سقوط سعد الدين سمير مدافع الفريق على ذراعه، قبل أن يكمل التدريبات بشكل عادي استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في قمة الجولة الـ17 من الدوري على ملعب برج العرب.

وسقط سعد سمير في كرة مشتركة مع أحمد ربيع الشيخ حارس الفريق خلال المران على ذراعه، ليتدخل الجهاز الطبي سريعا لعلاجه.

ونجح مدافع الأهلي في استكمال المران بشكل عادي، ليحافظ على قائمة الفريق الأحمر خالية من الإصابات.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي على جاهزية سعد سمير على المشاركة في القمة.

كما خصص عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للفريق جزء من المران لتدريب المهاجمين على التعامل مع الكرات العرضية.