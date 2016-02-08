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شوقى السيد: الرئيس غير ملزم بتعيين بديل لـ"سرى صيام" حال تمسكه بالاستقالة

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شوقى السيد: الرئيس غير ملزم بتعيين بديل لـ"سرى صيام" حال تمسكه بالاستقالة شوقى السيد: الرئيس غير ملزم بتعيين بديل لـ"سرى صيام" حال تمسكه بالاستقالة
قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن استقالة المستشار سرى صيام من عضوية مجلس النواب، لابد أن تعرض على المجلس فى الجلسة العامة، ويحق للنائب أن يتقدم باستقالته فى أى وقت وللمجلس أن يقبلها طالما كانت برغبة حرة منه لأنه لا يوجد تكليف.

وأضاف "السيد" لـ"اليوم السابع" أن العضو المعين له نفس الحقوق والواجبات للعضو ، وإذا رفض المجلس استقالة "صيام" وأصر النائب على الاستقالة، ستعد مقبولة ونهائية.

وأكد شوقى السيد أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين عضو آخر فى مجلس النواب بدلا من سرى صيام فى حالة إصراره على الاستقالة، فيمكنه أن يعين آخر ويمكن ألا يعين، لأن القانون والدستور ينصان على تعيين نسبة 5% بحد أقصى.

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