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مدافع بلباو الشاب: سأرفض برشلونة أرغب في البقاء مع فريقي

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مدافع بلباو الشاب: سأرفض برشلونة أرغب في البقاء مع فريقي مدافع بلباو الشاب: سأرفض برشلونة أرغب في البقاء مع فريقي

أوضح إيميرك لابورتي مدافع أتلتيك بلباو أنه لا يرى نفسه يقبل عرضا من برشلونة إذا ما فكروا في ضمه.

وارتبط صاحب الـ21 عاما بالانضمام إلى برشلونة إلا أنه جدد عقده في الصيف الماضي لمدة 4 أعوام مع النادي الباسكي وأصبحت قيمة الشرط الجزائي في عقده تقدر بـ50 مليون يورو.

وصرح المدافع الشاب في مقابلة له مع برنامج "تيلي فوت" من التلفزيون الفرنسي "برشلونة أحد أكبر الأندية في أوروبا لكن يمكن أن أرفضهم".

وتابع صاحب الـ21 عاما "هو لم يتواصل معي، ولم يفعل في العام الماضي ولا العام الذي سبقه، لدي مسار وهدف أرغب في تحقيقه، وهو يتضمن البقاء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مع بلباو".

وشارك لابورتي في 34 مباراة مع بلباو في كل المسابقات هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

الجدير بالذكر أن المدافع الشاب لم يتم استدعاؤه أبدا إلى منتخب فرنسا الأول وبقضائه 5 أعوام في إسبانيا فقد يمثل منتخب اللاروخا.

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