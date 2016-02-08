النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق جراج الوراق

طلبت نيابة الوراق برئاسة المستشار محمود عطوة، رئيس النيابة، تحريات المباحث حول الحريق الذى اندلع، أمس الأحد، بجراج سيارات بمنطقة الوراق، وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول الواقعة للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء اشتعال النيران، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة العامة صباح، اليوم الاثنين، إلى موقع الحادث، وأجروا المعاينة والتى تبين من خلالها تفحم عدد من المركبات المتنوعة، و استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الخفراء الذين يتولون حراسة الجراج، والذين أفادوا فى التحقيقات أنهم فوجئوا باشتعال النيران دون سابق إنذار، وأن النيران امتدت لتمشل عدة أجزاء من الجراج، فحاولوا السيطرة عليها، وحينما عجزوا اتصلوا بالحماية المدنية التى تولت السيطرة عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة ان النيران التهمت 9 مركبات متنوعة من بينهم 3 سيارات نقل ثقيل، و4 سيارات ملاكى، وسيارة ربع نقل، وأخرى مينى باص بداخل أرض فضاء بجوار نقطة مرور الوراق، ولم تشر التحقيقات حتى الآن إلى الأسباب الحقيقة حول الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بجراج سيارات بجوار مرور الوراق بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد ومدير قطاع الإطفاء والعميد وسيم شاهين رئيس القسم الوقائى وبصحبتهما 9 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده إلى وحدة المرور، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

السيطرة على حريق جراج بالوراق بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء