المحكمة الاقتصادية تقضى ببطلان سندات بنك قطر الوطنى لصالح الفنان محمد سعد

قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار هانى حسن وأمانة سر محمود زينهم، ببطلان سندات سحب بنك قطر الوطنى، بالإضافة إلى إعادة الدعوى القضائية المقامة من الفنان محمد سعد ضد بنك قطر الوطنى، لاتهام البنك بتزوير توقيعه إلى المرافعة بجلسة 15 مارس المقبل.

كان الفنان محمد سعد أقام دعوى حملت رقم 11 لسنة 5 قضائية بالدائرة السادسة استئناف اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بندب خبير حسابى مصرفى مقيد بجدول المحكمة الاقتصادية للاطلاع على كافة أوراق ومستندات حسابه رقم 1000603558 لدى بنك قطر الوطنى (بنك الأهلى سوسيتيه جنرال سابقا) فرع ميدان لبنان.

وطلب سعد ندب الخبير لبيان كافة التعاملات التى تمت على حسابه سواء حساب جارى أو حساب ودائع أو قروض، وبيان تاريخ فتح كل منها وكيفية الصرف والإيداع التى تمت على هذا الحساب وما تم سحبه من مبالغ وطريقة السحب.

وطلبت المحكمة من مصلحة الطب الشرعى بإجراء المضاهاة الفنية بين توقيع الفنان محمد سعد وبين التوقيعات الواردة بالمستندات التى طعن سعد بتزويرها من قبل البنك، مع إعلان شواهد التزوير لبيان مدى صحتها.

كان سعد سبق وأن تعامل مع بنك الأهلى سوسيتيه جنرال (بنك قطر الوطنى حاليا) بميدان لبنان عبر فتح حساب جارى وودائع وحساب قرض قيّد برقم 1000603558 وقام بإيداع مبلغ قدره 16 مليون جنيه بتاريخ 9 ديسمبر 2010 ومنذ ذلك التاريخ بدأ سعد فى التعامل مع هذا الحساب بالإيداع والسحب والصرف والاقتراض، إلا أنه فوجئ بمغالاة البنك فى الفوائد التى على القرض، وإبلاغه ببيانات على هذه الحسابات التى تشمل الحساب الجارى والقرض والودائع التى قام بإيداعها بأرقام تخالف الحقيقة .

وأضافت الدعوى أن البنك خالف القانون والأعراف المصرفية وأن الأرصدة الدائنة والمدينة تختلف عما تم سحبه من قبل سعد، صاحب الحساب.

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