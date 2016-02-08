وزير خارجية إيطاليا: نطالب بالكشف عن قتلة "ريجينى".. ولن نقبل بـ"الافتراضات"

طالب وزير الخارجية الإيطالى، باولو جنتيلونى، السلطات المصرية بالكشف عن المتورطين فى قتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، ومعاقبتهم وفقاً للقانون، قائلاً فى تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية : "لن نقبل بالافتراضات".

ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين فى النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى ـ رفضا نشر اسميهما ـ قولهما إن التشريح المبدئى لجثة رجينى أظهر تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة الرأس وتعرضه للضرب وحروق ناتجة عن أطفاء سجائر فى جسده.

بينما قال وزير الداخلية الإيطالى أنجلينو ألفانو، لفضائية "سكاى نيوز 24" أمس إن تشريحاً ثانيا أجرى فى إيطاليا "وضعنا فى مواجهة شىء غير إنسانى.. شىء حيواني".

ننفرد بنشر ملامح تقرير الطب الشرعى النهائى بواقعة مقتل الشاب الإيطالى: مفاجأة.. لم يتعرض لاعتداء جنسى.. وسبب الوفاة الرئيسى كسر بالجمجمة ونزيف.. والجثة خالية من أى طلقات نارية وبها آثار تعذيب -"تحديث"