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انتهت - روما (2) - (1) سامبدوريا .. صلاح بجوار الشعراوي

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انتهت - روما (2) - (1) سامبدوريا .. صلاح بجوار الشعراوي انتهت - روما (2) - (1) سامبدوريا .. صلاح بجوار الشعراوي

يشارك محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد سامبدوريا بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويحل سامبدوريا ضيفا على روما بملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 24 من الكالتشيو.

"القرد الذهبي على صدر روما"

ويلعب الجناح المصري بجوار ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتا في الخط الأمامي للذئاب أمام الفريق الذي يدربه فيتشينزو مونتيلا مدرب صلاح السابق في فيورنتينا.

صلاح يأمل في ضم سامبدوريا لقائمة تضم سموحة وساسولو وتشيلسي

يتأهب صلاح للبناء على أداءه الرائع أمام ساسولو الأسبوع الماضي والذي توجه بهدف كسر صيام 100 يوم.

وكان سامبدوريا قد فاز على روما في الدور الأول 2-1، في مباراة سجل فيها محمد صلاح هدفا.

تابع تفاصيل روما وسامبدوريا من هنا

وسجل أليساندرو فلورينزي هدف روما الأول من رأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف بيروتا الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 49، قبل أن يتقلص الفارق بهدف سجله ميراليم بيانيتش في مرماه بالدقيقة 57.

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