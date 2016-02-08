ذا فويس كيدز: الأطفال ضحايا سوء الإختيار أم التوقيت السيء؟

أختتمت الحلقة الإخيرة من مرحلة الإختبارات بإنتقال 6 مشتركين إلى مرحلة المواجهة، إنضموا إلى زملاء لهم، تم إختيارهم في الحلقات الخمسة السابقة. وبذلك إكتمل عدد كل فريق من فرق المدربين الثلاثة نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر، مع وصول 45 طفل سيتواجهون فيما بينهم لإقناع المدربين للإنتقال الى مرحلة الغناء المباشر.

الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة الإختبارت، كانت صادمة وموجعة للقلب. أصوات كثيرة لم تتمكن من الإنتقال إلى مرحلة المواجهة، برغم موهبتها المميزة والكبيرة، لأنه لا يحقّ لكل مدرب، سوى أن يضم 15 صوت الى فريقه، مما جعل الأطفال يقعون ضحايا "قانون البرنامج"، الذي لا يرحم. ويمكن القول ان الحلقة الأخيرة من مرحلة الاختبارات كانت "حلقة المجزرة"، التي راح ضحيتها الكثير من الأطفال الموهوبين. حتى أن المدربين الثلاثة، كانوا يغطون وجههم عند سماع صوت مميز، لأنهم كانوا غير قادرين على اللفّ بكراسيهم والضغط على الزر، وهي الحركة التي كان ينتظرها كل طفل وأهله، ممن غنوا على مسرح "ذا فويس كيدز".

إفتتح محمد عمرو الحلقة بأغنية "أشوفك فين يا مهاجر"، فأُعجبت نانسي بصوته منذ اللحظة الاولى، ولفّت بكرسيها علها تفوز بالصوت الأخير الذي ينقصها لكي تضمّه إلى فريقها، لكن كاظم باغتها في اللحظة الأخيرة ولفّ بكرسيه. وبين نانسي وكاظم إختار محمد الإنضمام إلى فريق كاظم.

زينب الحسن غنّت "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة، فإستدرات لصوتها كراسي المدربين الثلاثة، وحاول كل واحد منهم التأثير عليها وضمّها إلى فريقه، لكنها إختارت بعد تفكير عميق الإنضمام إلى فريق تامر الذي بادر إلى تقبيل رأسها وإحتضانها تقديراً منه لتفضيله على زميليه كاظم ونانسي.

علي الهادي لفت بصوته عندما غنى لـ آدم" هذا أنا" كاظم ونانسي، ولكنهما تريثا بلفّ كرسيّهما، بإنتظار موهبة ربما تكون أفضل. أما تامر فضغط على الكرسي ولكن بعد تردد وضمه الى فريقه، ولكنه رفض التعليق على أدائه وإكتفى بالقول" لا تعليق انت هايل ولا كلمة".

أحمد الحسين حاز على إعجاب نانسي، عندما غنّى "يا وابور قولي" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، فضغطت على الزر ولفّت بكرسيها وضمته إلى فريقها.

ليلى أبو حمدان غنت بالأجنبية "Bleeding Love" الفنانة العالمية Leona Lewis، فلفّ لها كاظم وضمها إلى فريقه.

المشتركة الأخيرة كانت رفقا القلعاني التي غنّت "لولا الملامة" للفنانة وردة، وإنضمت إلى فريق تامر حسني بعد أن لفّ بكرسيه لصوتها وأدائها.

المشتركون في فريق كل مدرب:

* فريق كاظم: سهيلة بهجت من مصر، يوسف حسن من مصر، غرام رأفت من مصر، مارك معرّاوي من سورية، ميرنا حنّا من العراق، نور قمر من تونس، عبدالرحيم الحلبي من سورية، شيرين أبو سعد من لبنان، جنى حلو من لبنان، زيكو جنيور ماريكالدي من سورية، جوان جبّور من لبنان، لين الحايك من لبنان، تارا صلاح من العراق، محمد العمرو من الأردن، ليلى أبو حمدان من لبنان.

* فريق نانسي: ميرال عياض من فلسطين، غدي بشارة من لبنان، غنى أبو حمدان من سورية، زين عبيد من سورية، سافيو هيكل من لبنان، ياسمينا نحّاس من لبنان، جميل بقاعين من الأردن، نهيلة القليعي من المغرب، علاء ناصر من سورية، غنى عماد من مصر، منى هجير من فلسطين، أيمن أمين من فلسطين، فرح الموجي من مصر، هلا أبو لطيف من سورية، أحمد الحسين من مصر.

* فريق تامر: أمير عاموري من سورية، محمد عزيز الحديجي من تونس، هاجر طه من مصر، مروان النصّوح من سورية، مروان طارق من مصر، جانين خرّاط من لبنان، نجمة الكور من مصر، يوسف فرج من مصر، ميرنا صلاح من مصر، جويرية أحمد من مصر، أحمد السيسي من مصر، حفصة ذكري من المغرب، زينب الحسن من مصر، علي الهادي من لبنان، رفقا القلعاني من لبنان.

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