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ما حقيقة مرض ابنة أحمد السقا؟

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الأحد 07-02-2016 23:51

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلاما "برنت سكرين "للفنان أحمد السقا منسوب لصفحة تحمل اسمه يطالب فيها بالدعاء لابنته ذات السبعة سنوات.

اللافت أن الحساب الرسمي للسقا لم يتواجد عليه أي كلام مما تم تداوله،وهو ما يدل إما عن أن التصريح نشر على حساب مزيف أو أن السقا كتبه بالفعل ثم عاد وحذفه.

وكان الحساب المنسوب له قد قال فيه السقا:"اسألكم الدعاء بالشفاء لطفلة 7 سنوات هي ابنتي اللهم أعف عنها يا شفي أمين.

ولدى أحمد السقا ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

 

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