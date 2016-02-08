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تعطل حركة القطارات بالخط الثاني «شبرا – المنيب»

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تعطل حركة القطارات بالخط الثاني «شبرا – المنيب» تعطل حركة القطارات بالخط الثاني «شبرا – المنيب»

ارشيفية

تعطلت حركة قطارات مترو الأنفاق على الخط الثاني “شبرا-المنيب” بسبب تعطل أحد القطارات في محطة البحوث في اتجاه المنيب.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو، أن الحركة توقفت بسبب عطل في رباط الفرامل بالقطار رقم 267 مما أدى إلى توقفه في محطة البحوث، وأشار إلى أنه جاري إصلاح العطل بواسطة الفنيين والمهندسين، وتسيير الحركة.

في سياق متصل، أذاعت الإذاعة الداخلية للمترو على الخط الثاني، تعليمات للركاب وصرافي التذاكر بعدم حصول الركاب على تذاكر لحين إصلاح العطل وتسيير حركة القطارات مرة أخرى، منعًا للتدافع والازدحام على الأرصفة.

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