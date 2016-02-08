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السيسى يوجه بتعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة والاستجابة لشكاوى المواطنين

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السيسى يوجه بتعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة والاستجابة لشكاوى المواطنين السيسى يوجه بتعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة والاستجابة لشكاوى المواطنين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستجابة السريعة فى التعامل مع شكاوى المواطنين من أجل التوصل لحلول سريعة للمشكلات وتفادى تفاقمها بما يضمن تحسين مستوى مختلف الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، بالدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.


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