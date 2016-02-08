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مهرجان أيام مكتبة الإسكندرية الثقافية بنادى سموحة

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مهرجان أيام مكتبة الإسكندرية الثقافية بنادى سموحة مهرجان أيام مكتبة الإسكندرية الثقافية بنادى سموحة
تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع نادى سموحة الرياضى الاجتماعى مهرجان "أيام مكتبة الإسكندرية الثقافية"، وذلك طوال شهر فبراير 2016.

يأتى المهرجان ضمن عدة فعاليات ومشروعات ثقافية تم الاتفاق عليها بين مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة، والتى تم توقيعها فى ديسمبر الماضى.

وتهدف المكتبة من خلال إقامة مثل تلك المهرجانات فى عدة مؤسسات رياضية واجتماعية لدعم حلقة التواصل انطلاقًا من دورها الثقافى والمعرفى تجاه المجتمع المصرى.

وستعقد مكتبة الإسكندرية مجموعة من الفعاليات والأنشطة من خلال اشتراك العديد من الإدارات والقطاعات المختلفة فى تنظيم هذا المهرجان، مثل قطاع المشروعات المركزية وقطاع المكتبات وقطاع التواصل الثقافى وقطاع البحث الأكاديمى وقطاع الأمن؛ حيث أقيمت خيمة ثقافية كبيرة داخل النادى ليتم عقد داخلها الفعاليات وعرض الأنشطة الخاصة بالقطاعات المذكورة لأعضاء النادى.

وعلى صعيد متوازٍ ستتم إقامة عدة ندوات ثقافية لعدة إدارات ومراكز بحثية بالمكتبة، وكذلك ورش العمل التفاعلية مقدمة من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، التى تساعد على تبسيط مفاهيم ونظريات العلوم المختلفة، والتى تناسب كل المراحل السنية، وتساعد هذه الورش العلمية على تنمية المواهب العلمية لديهم وإثقال روح التعاون والإبداع العلمى، وسيتضمن المهرجان معرض لوحات خاصة بذاكرة المعاصرة، وكذلك تواجد سيارة كتابى الإلكترونى التابعة لقطاع المكتبات وعروض للعرائس وورش عمل فى المساحات الخضراء بساحات النادى مخصصة للأطفال.

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مصر 365

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