أشرف العشماوى في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية 16 فبراير

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير ندوة لمناقشة بعض الأعمال الروائية للأديب أشرف العشماوى "زمن الصباع" و"تويا" التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية عام 2013، وأحدث رواياته "كلاب الراعى".

يشارك في الندوة النقاد محمد عطية محمود والدكتور ندى يسرى وفاطمة عبد الله، ويقدم اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن أشرف العشماوى قاض بمحكمة الاستئناف وروائي صدرت له عدة روايات هي "زمن الضباع"، "تويا" التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013 ورواية "المرشد" ورواية "البارمان" إضافة إلى أحدث رواياته "كلاب الراعى"، كما أصدر أشرف العشماوى كتابا عن سرقات الآثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها بعنوان "سرقات مشروعة" تمت ترجمته للغة الألمانية. كما كتب ونشر مقالات كثيرة ببعض المواقع الإلكترونية وجريدتي اليوم السابع والمصري اليوم.