فيريرا: بعد 42 عاما مع كرة القدم.. أشعر بالفخر لتدريب شابي

أشاد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للسد القطري بلاعبه شابي هرنانديز نجم برشلونة السابق، والذي يشعر بالفخر لقيادته.

وقال مدرب الزمالك السابق في مؤتمر صحفي: "بعد أكثر من 42 عاما من العمل في كرة القدم، أشعر بالفخر لتدريب لاعب على مستوى عال مثل شابي".

وتابع "عطائه في الملعب لا يجعلني أتذكر عمره".

ويلعب شابي صاحب الـ36 عاما أول مواسمه مع السد بعد مسيرة حافلة مع برشلونة فاز خلالها بالليجا 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

يذكر أن شابي قد أعرب هو الآخر في وقت سابق عن سعادته بالتدرب تحت قيادة فيريرا الذي وصفه بـ"العالمي صاحب الاسم الكبير".

ويلعب السد مع الجزيرة الإماراتي غدا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.