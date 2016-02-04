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جمعية عروس القنال تنظم حفل تأبين لنقيب المعلمين

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جمعية عروس القنال تنظم حفل تأبين لنقيب المعلمين جمعية عروس القنال تنظم حفل تأبين لنقيب المعلمين
نظمت جمعية عروس القنال برئاسة حودة فرج بالإسماعيلية حفل تأبين لاسم الراحل عمارة الشريف نقيب المعلمين، وبحضور الكابتن شريف عمارة نجل الراحل عمارة الشريف.

وحضر الحفل عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والشخصيات العامة وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور السيد خليل مبارك مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية وسمير الجزار عضو مجلس إدارة الجمعية ومحسن أبو زيد أمين عام نقابة المعلمين.

وتضمن الحفل كلمات حول مسيرة الراحل عمارة الشريف وشهادات من الحضور الذين عايشوه قبل وفاته وأثناء خوضه انتخابات البرلمان.

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مصر 365