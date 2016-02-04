وزير الخارجية التونسى يبحث سبل تعزيز التعاون مع البرلمانى الألمانى

>استقبل وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، اليوم الخميس, الناطق الرسمى للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الألمانى رودريتش كايزفتر، وتناول اللقاء سبل تعزير العلاقات الثنائية فى جميع المجالات.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية أن خميس جدد الدعوة للسلطات الألمانية لتشجيع السياحة إلى تونس، مؤكدا أن بلاده تتخذ إجراءات أمنية لضمان سلامة السائحين.

ومن جانبه ، أكد كايزفتر دعم البرلمان الألمانى لتونس على مختلف الأصعدة واستعداده للوقوف إلى جانبها لتحقيق الاستقرار والتنمية من خلال تقديم المساعدات الضرورية وتطوير التعاون الثنائى فى مختلف الميادين.. كما تناول اللقاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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