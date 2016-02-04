نائب مدير أمن القاهرة يصل قسم دار السلام لاحتواء أزمة الضباط المحتجين

وصل منذ قليل، اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع جنوب، قسم شرطة دار السلام بمنطقة المطبعة، لتفقد الحالة الأمنية أمام القسم، تزامنا مع وقفة الأهالى وعدد من الضباط والأمناء، للمطالبة بعودة مأمور القسم العميد السيد حسن يوسف بعد قرار نقله.

وعند وصول نائب مدير أمن القاهرة لقطاع جنوب، تحدث مع العقيد نائب القسم هشام ناصر، لاحتواء الموقف وعودة الضباط والأمناء المحتجين إلى العمل.

كان ضباط وأمناء وأهالى منطقة دار السلام، نظموا وقفة احتجاجية، أمام قسم دار السلام، بمنطقة المطبعة للمطالبة بعودة مأمور القسم العقيد حسن السيد حسن يوسف بعد نقله لحراسة المنشآت اليوم.



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