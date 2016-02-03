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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازي

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازي مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازي

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه جراء الاشتباكات العنيفة التى شهدها محور بوعطنى بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، فى تصريح مساء اليوم، إن جنديا بالقوات الخاصة "الصاعقة" الكتيبة الأولى صاعقة يدعى سعيد العوامى قتل ،جراء اشتباكات عنيفة بمحور بوعطنى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأضاف الزوى "أن العوامى فقد قبل يومين خلال الاشتباكات بمحور القتال إلى ان تم عرض جثته اليوم من قبل الجماعات الإرهابية" .

يذكر ان القوات الخاصة الليبية كانت قد أعلنت أمس مقتل سبعة جنود وإصابة عشرة آخرين من الصاعقة خلال الشهر الماضى .
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