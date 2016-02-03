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حفلات توقيع 4 فبراير لزحمة كٌتاب بمعرض الكتاب

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حفلات توقيع 4 فبراير لزحمة كٌتاب بمعرض الكتاب حفلات توقيع 4 فبراير لزحمة كٌتاب بمعرض الكتاب

أسماء بركة

تُنظم دار زحمة كُتاب  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورتة الـ 47 حفلات توقيع لمجموعة من الكتاب والشعراء ، يوم الخميس الموافق 4 فبراير بجناح دار زحمة كُتاب بصالة 2، ويبدأ حفل التوقيع بالمجموعة القصصية "ضى القمر" للقاصة/ مرام بشير صدقى، يتبعها توقيع ديوان " درويشة" للشاعرة/ شاهندة الزيات ، ديوان " نقاط لبعض حروف" للشاعر/ السيد صابر ، الديوان المجمع "كيان" لمجموعة من الشعراء، ديوان "زخايمر" للشاعر/ أحمد سموحة و الشاعرة/ سمية ضياء ، ديوان"أسمر شفايف" للشاعر/عبد الفتاح العمدة، ديوان" حواديت شوارعنا" للشاعرة/ هبه عتيم، ثم توقيع ديوان" فيلم حياة" للشاعر/ علاء أبو الوفا

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