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أجمل فساتين السهرات من عروض باريس للأزياء الراقية 

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الإثنين 01-02-2016 14:50

كثير من الإبداع والتنوّع شهدته عروض أزياء باريس للأزياء الراقية Haute Couture لموسم ربيع وصيف 2016، ولا سيما فيما يتعلق بفساتين السهرات، التي أبدعها مصمّمو الأزياء بألوان وتصاميم مختلفة وأقمشة مرهفة وأنثوية. 

في اليوم الثاني: رالف أند روسو تفرض نفسها بجدارة

ومهما كان ذوقك أو ميولك في الموضة، فإنك ستجدين فستان السهرة التي لطالما بحثت عنه ضمن هذه التصاميم. فمثلاً إن كنت تفضلين الأسلوب الرومانسي الناعم، بإمكانك أن تختاري من مجموعة "ايلي صعب" Elie Saab، أما في حال كنت تبحثين عن أسلوب ملكي مُبهر، فبإمكنك أن تختاري من مجموعة "رالف أند روسو" Ralph&Russo ذات التفاصيل الرائعة. وان كنت تبحثين عن فستان سهرة يجمع بين النمطين الكلاسيكي والعصري، فاختاري من مجموعة "الكسي مابي" Alexis Mabille.وفي حال كنت تعشقين الورورد الربيعية، وتبحثين عن فستان يجمع بين الجاذبية والرومانسية، فعليك بـ "زهير مراد" Zuhair Murad. ولعاشقات التصاميم الجذابة والعصرية، أنصحهن بأن يخترن من مجموعة المصمم المبدع "الكسندر فوتييه"Alexandre Vauthier. وفي حال كنت ترغبين بالتميز ولفت الأنظار بإطلالة مُبهرة، اختاري فستان من مجموعة "ستيفان رولاند" Stephane Rolland. أما النساء اللواتي يعشقن الرقي والإطلالات الرزينة الفاخرة، فعليهن اختيار فستان من مجموعة "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli الرومانسية. ولعاشقات اللون الأبيض عليكن باحدى الفساتين من مجموعة"شانيل" Chanel التي اتسمت بالنعومة والنقاء هذا الموسم. ولكل سيدة تريد أن تكون أميرة ليوم واحد، عليها أن تختار من مجموعة "فالنتينو" Valentino المستوحاة من الأميرات الرومانيات الفاتنات.
وكما قلنا لك، مهما كان ذوقك صعباً وأسلوبك مميزاً بالموضة، فإنك ستجدين فستان السهرة الذي لطالما بحثت عنه ضمن مجموعات الخياطة الراقية Haute Couture لموسم ربيع وصيف 2016.

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