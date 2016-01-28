أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيريرا يهاجم أخطاء لاعبي السد عقب الخسارة.. ' ليس من المفترض أن يحدث ذلك '

Google+ Print
فيريرا يهاجم أخطاء لاعبي السد عقب الخسارة.. ' ليس من المفترض أن يحدث ذلك ' فيريرا يهاجم أخطاء لاعبي السد عقب الخسارة.. ' ليس من المفترض أن يحدث ذلك '

كرر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي انفعاله بسبب "اختراق النادي إعلاميا".

القيعي تحدث أكثر من مرة عن وجود اختراق "زمالكاوي" داخل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي قبل أن يعود ويكرر ذلك.

وقال عدلي القيعي منفعلا: "كيف يحدث مثل ذلك في النادي الأهلي".

وأوضح في تصريحات عبر برنامج (صحافة النهار) "لا يمكن الاحتفال بفوز الزمالك بلقب الدوري داخل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي. نعم هذا ما حدث".

وأتم "يوجد اختراق داخل النادي الأهلي"

وتوج الزمالك بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي لأول مرة منذ 28 عاما. بطل الدوري على حساب الأهلي وبطل الكأس بالفوز في النهائي على الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع