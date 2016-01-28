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إيطاليا: الغرب مستعد لقتال داعش في ليبيا

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إيطاليا: الغرب مستعد لقتال داعش في ليبيا إيطاليا: الغرب مستعد لقتال داعش في ليبيا

وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي يوم الخميس إن الدول الغربية مستعدة لقتال تنظيم داعش في ليبيا حتى إذا أخفق الليبيون في تشكيل حكومة موحدة قريبا.

ورفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي نفس الوقت صعد تنظيم الدولة الإسلامية هجماته في أنحاء البلاد.

وبحسب رويترز قالت بينوتي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا “لا يمكننا تصور أن يبقى الوضع في ليبيا على ما هو عليه مع مضي الوقت.”، وأكد المتحدث باسمها هذه التصريحات.

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان منذ 2014 . والحكومة والبرلمان اللذان يمارسان عملهما بعيدا عن العاصمة في شرق البلاد هما المعترف بهما دوليا. وتدعم كل من الحكومتين قوات مسلحة تنضوي تحت تحالفات فضفاضة كانت قد ساعدت في الإطاحة بالقذافي.

كانت بينوتي قالت في اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية المشاركة في التحالف المناويء لداعش في باريس الأسبوع الماضي إن هناك اتفاقًا كاملًا على أن أي حكومة موحدة تتشكل في ليبيا ستطلب المساعدة في قتال المتشددين لتفادي إذكاء “الدعاية الجهادية” بحدوث غزو غربي جديد.

لكن الوزيرة الإيطالية قالت إن داعش تزداد قوة في هذا الفراغ السياسي الأمر الذي دفع إيطاليا وحلفاءها للاستعداد “لوضع طاريء”. وأضافت أن الولايات المتحدة عبرت في الآونة ألأخيرة عن “قلق أكبر” إزاء متشددي داعش في ليبيا.

واضافت بينوتي “في الشهر الماضي عملنا بدأب أكبر مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين”. وتابعت “لن أصفه بإنه إسراع وهو بالتأكيد عمل غير أحادي. كلنا متفقون على أننا لا بد أن نتجنب عملا غير منسق.”

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك يوم الأربعاء إن واشنطن أرسلت “عددا محدودا من العسكريين (إلى ليبيا) للتواصل مع القوات الموجودة في البلاد للحصول على صورة أوضح لما يجري هناك.”

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