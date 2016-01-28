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ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عاطل فى المنيا

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ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عاطل فى المنيا ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عاطل فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عاطل، حضر من الجيزة لترويجها بالمحافظة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، بتمكن فريق من مباحث بندر المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث البندر، من ضبط عمر.ع.م، 24 سنة، عامل، ومقيم بالعروبة بالجيزة، وبحوزته 50 طربة حشيش، أثناء محاولة ترويجها وبيعها بمدينة المنيا.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وتقرر إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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