3 معالم سياحية إسلامية

للمعالم الدينية الاسلامية زائرون وسائحون تواقون إلى التعرّف إلى تواريخها ومميّزاتها المعماريّة وروائع الفنّ الإسلامي القديمة والحديثة، وبالطبع الصلاة. في هذا الإطار، يزور "سيدتي. نت" 3 عناوين سياحية إسلامية في العالم:

1. مسجد بيت الرحمن الكبير

- يقع المسجد في وسط مدينة "باندا آتشيه"، بإندونيسيا.

- كان نجا من كارثة "تسونامي"، سنة 2004.

- يجمع تصميمه بين التأثيرات الهولندية الاستعمارية والعمارة المغولية الإسلامية الهندية.

- قبابه سوداء اللون، أمّا المرمر فيحل في دواخله، حيث النوافذ مستوردة من بلجيكا.

- بدأ بناء المسجد سنة 1879 واكتمل سنة 1881. كان المسجد الأصلي يتألف من قبة واحدة، وبعد سنوات تم تجديد المسجد وتوسيعه من خلال بناء أجنحة إضافية.

2. "قصر الحمراء"

- يقع في مدينة غرناطة الاسبانية.

- يتألّف من 4 مجموعات من المباني، حيث يبدو فيه استخدام العناصر الزخرفية الرقيقة في تنظيمات هندسية كزخارف السجاد، وكتابة الآيات القرآنية.

- يفتح "القصر" أبوابه من منتصف مارس/آذار حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساءً.

3. مسجد "كولونيا" المركزي

- تبلغ مساحته 4500 متر مربع، ويتسع لحوالي 4000 مصلّ.

- صُمّم وفق الطراز العثماني، ويمتاز بتفاعل واضح ما بين خامات الزجاج والخرسانة والخشب.

- قبته شفافة، تعلوه مئذنتان، بطول 55 متراً لكلّ مئذنة.

- يضمّ غرف الصلاة، ومكتبة، وقاعات للدورات التدريبية.

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