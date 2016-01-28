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3 معالم سياحية إسلامية

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الخميس 28-01-2016 18:30

للمعالم الدينية الاسلامية زائرون وسائحون تواقون إلى التعرّف إلى تواريخها ومميّزاتها المعماريّة وروائع الفنّ الإسلامي القديمة والحديثة، وبالطبع الصلاة. في هذا الإطار، يزور "سيدتي. نت" 3 عناوين سياحية إسلامية في العالم:

1. مسجد بيت الرحمن الكبير
- يقع المسجد في وسط مدينة "باندا آتشيه"، بإندونيسيا.
- كان نجا من كارثة "تسونامي"، سنة 2004.
- يجمع تصميمه بين التأثيرات الهولندية الاستعمارية والعمارة المغولية الإسلامية الهندية.
- قبابه سوداء اللون، أمّا المرمر فيحل في دواخله، حيث النوافذ مستوردة من بلجيكا.
- بدأ بناء المسجد سنة 1879 واكتمل سنة 1881. كان المسجد الأصلي يتألف من قبة واحدة، وبعد سنوات تم تجديد المسجد وتوسيعه من خلال بناء أجنحة إضافية.

2. "قصر الحمراء"
- يقع في مدينة غرناطة الاسبانية.
- يتألّف من 4 مجموعات من المباني، حيث يبدو فيه استخدام العناصر الزخرفية الرقيقة في تنظيمات هندسية كزخارف السجاد، وكتابة الآيات القرآنية.
- يفتح "القصر" أبوابه من منتصف مارس/آذار حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساءً.

3. مسجد "كولونيا" المركزي
- تبلغ مساحته 4500 متر مربع، ويتسع لحوالي 4000 مصلّ.
- صُمّم وفق الطراز العثماني، ويمتاز بتفاعل واضح ما بين خامات الزجاج والخرسانة والخشب.
- قبته شفافة، تعلوه مئذنتان، بطول 55 متراً لكلّ مئذنة.
- يضمّ غرف الصلاة، ومكتبة، وقاعات للدورات التدريبية.

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