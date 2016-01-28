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جمعية روافد الخير تفتتح المعرض الخيرى لرعاية المسنين فى العريش

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جمعية روافد الخير تفتتح المعرض الخيرى لرعاية المسنين فى العريش جمعية روافد الخير تفتتح المعرض الخيرى لرعاية المسنين فى العريش
افتتحت بشمال سيناء فعاليات المعرض الخيرى السنوى لجمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش، بالتنسيق مع مديرية الشباب بشمال سيناء فى نادى سيناء الرياضى بالعريش.

وقال شرف السيد خلف رئيس مجلس إدارة الجمعية فى بيان صحفى مساء اليوم، إن المعرض يضم معروضات مختلفة من إنتاج وتجميع ومشاركة مجلس إدارة الجمعية وجميع أعضائها، وتتواصل فعالياته لمدة أسبوعين، ويضم مجموعة من مختلف الملابس الجاهزة للصغار والكبار فى مختلف سنوات العمر وبأسعار تقل عن مثيلتها فى الأسواق الخارجية ، وسيتم استخدام العائد فى خدمة مشروعات الجمعية وأعضائها .

حضر افتتاح المعرض ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة والدكتور عثمان عروج رئيس مجلس ادارة نادى سيناء الرياضى وسمير عروج مدير النادى وأعضاء ورواد النادى وبعض الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى ورؤساء الجمعيات الأهلية وقيادات العمل الأهلى .
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