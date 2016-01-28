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محافظ المنيا يستقبل سفير الفاتيكان في زيارته الأولى للمحافظة‎

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استقبل اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان في القاهرة، يرافقه الأنبا بطرس فهيم، مطران الأقباط الكاثوليك، ووفد من أباء الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، حيث نقل تحيات قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان للمحافظ وجميع المواطنين.

وأعرب عن سعادته لزيارته الأولي لمحافظة المنيا، والتي وصفها بأنها تتمتع بالأمن والأمان والتسامح والمحبة، كما أعرب عن سعادته بنمو حركة العمران والبناء في طريقه لمحافظة المنيا، مما يعكس وجود تنمية حقيقية واهتمام بمنطقة الصعيد.

وأكد سفير الفاتيكان أن بلد غال على الجميع، وأنهم لا قلقون من أية إرهابية تحدث على أرض مصر، لأن الإرهاب لا يرتبط بدولة معينة بل تعاني منه كل دول العالم، موضحًا أن الأمان بأيدي الله فقط.

ورحب المحافظ بالوفد موضحًا أن محافظة المنيا تزخر بالكثير من المميزات التي تجعلها محطة سياحية هامة، حيث تضم أثار لمعظم العصور وعلى أرضها بدأت دعوة التوحيد، كما تتمتع بشبكة طرق قوية تخدم قطاع السياحة.

هذا وسيقوم سفير الفاتيكان  خلال زيارته لمحافظة المنيا، بتفقد كنيسة القيامة بمدينة المنيا الجديدة وديرالراهبات المصريات وكاتدرائية يسوع الملك.

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