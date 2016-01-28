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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة بـ5 قطاعات لأسر الشهداء والمصابين

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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة بـ5 قطاعات لأسر الشهداء والمصابين وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة بـ5 قطاعات لأسر الشهداء والمصابين
أعلنت وزارة العدل عن تلقيها طلبات التعيين فى بعض الوظائف الشاغرة لديها من أسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، من رجال الجيش والشرطة، حتى الدرجة الثانية فى قطاعات وزارة العدل الآتية :

1/قطاع الخبراء .
>2/قطاع الطب الشرعى .
>3/الديوان العام .
>4/قطاع الشهر العقارى والتوثيق .
>5/المحاكم الابتدائية.
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وذلك فى الوظائف الآتية :

1/وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية المقررة وذلك من حملة المؤهلات العليا .
>2/ وظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية وذلك من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

3/وظيفة فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية من حملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة.

4/وظيفة حرفى سادس بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، ووظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة خدمات معاونة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة قياس مهارة صادرة من مديرية القوة العاملة أو مراكز التدريب المعتمدة .

ويشترط فيمن يتقدم لهذه الوظائف ما يلى:


>1/ أن يكون أحد أقارب الشهداء أو المصابين حتى الدرجة الثانية .
>2/ أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
>3/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
>4/ ألا يكون قد صدر الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
>5/ إلا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى .
>6/ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .
>7/ أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
>8/ ألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا .
>على أن يتم التقدم لتلك الوظائف عن طريق إرسال طلب بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول باسم المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبنى وزارة العدل، ميدان لاظوغلى بالقاهرة، ويكتب على المظروف ( الإعلان رقم 1 لسنة 2016 )، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ النشر.
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>وتم اشتراط إرفاق المستندات الآتية بالطلب:


>1/الدليل على أن الاستشهاد أو الإصابة نتيجة لعملية إرهابية وذلك من الجهات المختصة .
>2/السند الدال على درجة القرابة .
>3/ صورة ضوئية من المؤهل الدراسى .
>4/صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة حديثا .
>5/ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى .
>6/ صورة ضوئية من شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة بالنسبة للإناث .
>7/أاصل صحيفة الحالة الجنائية .
>8/صورة ضوئية من ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للأطباء والصيادلة .
>ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة بالمستندات المنوه عنها سلفا أو المقدمة باليد أو السابقة على تاريخ ذلك الإعلان أو المرسلة بعد الميعاد المحدد.

برنت سكرين (1)

برنت سكرين (2)
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