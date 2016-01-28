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مستشار عبدربه منصور هادى يجتمع بالسفير المصرى لدى اليمن

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مستشار عبدربه منصور هادى يجتمع بالسفير المصرى لدى اليمن مستشار عبدربه منصور هادى يجتمع بالسفير المصرى لدى اليمن

>اجتمع مستشار الرئيس اليمنى حيدر أبو بكر العطاس ، مع سفير لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوى .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الخميس، أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد بمقر السفارة المصرية بالرياض بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وأطلع العطاس السفير المصرى على مستجدات الأوضاع فى اليمن فى ظل عمليات الانقلاب التى قامت بها ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية وما تسببت به من أوضاع مأساوية والانتصارات التى تحققها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربى فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى كافة المدن والمحافظات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية حرص على السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمنى وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار رقم 2216 .

وأشاد العطاس بدور مصر ووقوفها إلى جانب اليمن فى مختلف المراحل والظروف التى تمر بها خاصة خلال هذه المرحلة الراهنة ومشاركتها ضمن دول التحالف العربى .

ومن جهته .. أكد الدكتور الشرقاوى دعم مصر ووقوفها إلى جانب الشعب اليمنى تجسيدا للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
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