فان جال يرد بعنف على الصحفيين: أنتم تختلقون قصصا ثم تريدون مني الإجابات عليها

أكد مصدر مسئوول بإدارة نادي الإسماعيلي أنه سيتم قيد محمد إبراهيم لاعب الزمالك فى قائمة الفريق يوم السبت المقبل.

بعض الأنباء تواترت داخل الزمالك بأن محمد إبراهيم قد يخرج في إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر الإسماعيلي لـFilGoal.com أن ناديه سينهي إجراءات توقيع محمد إبراهيم اليوم على عقد إعارته، إذ أن بعض الأمور المالية هي ما يتقى فقط في الصفقة.

وفي المقابل، سيعير الإسماعيلي لاعبه كريم الضو لنادي الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم الجاري، ليقيد محمد إبراهيم بدلا منه.

يذكر أن محمد إبراهيم عاد للزمالك بداية الموسم الجاري قادما من نادي ماريتيمو البرتغالي، إلا أنه لم يقنع الجهاز الفني بمستواه بعد.